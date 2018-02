"Walizka z pieniędzmi" przesądziła o decyzji PO. Potem Paweł Adamowicz odrzucił ofertę Schetyny

krystian71 8 minut temu 0

czy wy naprawde mozecie jeszcze patrzyc na te nalana tluszczem knurza gebe ,

Jakim trzeba byc lemingiem by dalej popierac partie ktora wysunela go do wladzy i proponuje @biorace @ miejsca na roznych listach .Co soba reprezentuje te 15 proc. wyborcow dalej popierajacych PO , za wyjatkiem oczywiscie POubeckiego POmiotu , ktory ma niewiele do stracenia a do zyskania zycie , tlen i kroplowke