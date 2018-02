Z czystki w gabinecie Witolda Waszczykowskiego ocalała tylko jedna osoba

mer-llink godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Pan PArys tam działał? No to gratulacje!

Człowiek, którego przed laty, po wczesniejszym wyrzuceniu z synekury postawiono na czele spółki hotelarskiej! A on - pełen talentów - hotel w centrum Warszawy, w latach, gdy był głód miejsc hotelowych, potrafił zbankrutować! No geniusz po prostu.

I pan Waszczykowski Minister dał mu kolejną synekurkę - w MSZcie? Po czymś takim???

Ładne kwiatki wychodza teraz z MSZu.