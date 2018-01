Wstawać z kolan trzeba umieć. Rząd PiS ponosi dyplomatyczną klęskę - na własne życzenie

representation1 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

.Trzeba zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem

Jest to państwo, które od dziesięcioleci zagraża pokojowi na świecie, prowadzi awanturniczą politykę i kampanię oszczerstw.



Jeśli minister finansów Izraela napisał, że "były polskie obozy śmierci i żadne prawo nie może tego zmienić", to jest to oczywisty dowód, że z takim krajem nie da się utrzymywać normalnych stosunków.



Żydzi bezczelnie wykorzystali sprzyjający im klimat w Polsce w ostatnich latach. Ten trud okazał się daremny. Polacy okazali dużo dobrej woli, doprowadzili do budowy muzeum Polin, poszerzyli wymianę kulturalną i turystyczną. I co z tego wynikło? Nic dobrego dla Polski. Do naszego kraju przyjeżdżają wycieczki młodzieży, ale nie po to, żeby poznać go bliżej. Młodzi Żydzi przyjeżdżają do Polski z obstawą Mosadu, a na miejscu mają własnych przewodników, którzy opowiadają im nieprawdę o Polsce i urządzają seanse nienawiści.



O co w tym wszystkim chodzi? Zapewne także o to, żeby mieć jak największy wpływ na Polskę. Żydzi chcieliby nią rządzić, przejąć na własność jak najwięcej się da. To są imperialiści. Na wszytko co zagraża ich zapędom reagują z histerią. Przecież nie idzie tylko o Jedwabne. Tu chodzi także o wyjaśnianie zbrodni jakich dopuścili się Żydzi w Polsce po roku 1945. Ujawnienia i badania tych faktów się boją.