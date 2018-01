Wpompowali wodę z solą w 43 tony (!) filetów z kurczaka. Duet hurtowników z Lubelszczyzny

29-letni Sylwester K. oraz 35-letni Rafał T., przedsiębiorcy z gm. Niemce (woj. lubelskie) są oskarżani o oszustwo na hurtowej sprzedaży mięsa. Jak informuje "Dziennik Wschodni" mężczyźni sprzedali przedsiębiorcy ze Słupcy 43 tony napompowanych wodą z solą filetów z kurczaka.

W pierwszej chwili kupiec był przekonany, że otrzymał normalne, zamrożone porcje piersi kurczaka. Po rozmrożeniu okazało się, że nie spełniają norm jakościowych. Po dokładnych badaniach oszustwo wyszło na jaw. Straty przedsiębiorcy szacuje się na 90 tys. zł. Zatrzymani planowali wyłudzić w ten sposób kolejne 360 tys. zł.

Sprawa pompowanych filetów trafiła do prokuratury, zatrzymani mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Grozi im do 8 lat więzienia.