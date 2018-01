Koniec Macierewicza jest żałosny. Nigdy jeszcze nie został tak upokorzony - to pokaz siły Dudy

Dymisja Antoniego Macierewicza to znak, że rząd Mateusza Morawieckiego ma być nowym otwarciem na serio i bez ściemy. Ojcem tej dymisji jest przede wszystkim Andrzej Duda. Huk przy wysadzeniu Macierewicza z fotela jest wielki, ale szkody dla PiS wbrew pozorom będą nikłe. W rachunku zysków i strat rządowi Morawieckiego jak i partii Kaczyńskiego ta dymisja wyjdzie na dobre.

Antoni Macierewicz ocierał się o szaleństwo

Atmosfera wokół Macierewicza gęstniała od ponad roku. Pierwszy rok jego panowania w ministerstwie był względnie spokojny: przedłużał dowódcom armii kadencje i podnosił płace żołnierzom. Ale po szczycie NATO w Warszawie (lipiec 2016 r.) kolejnymi szarżami rujnował swoją wiarygodność, pozycję w PiS i na arenie międzynarodowej.

Ośmieszał się i ocierał o szaleństwo. Wystarczy wspomnieć idiotyczne wypowiedzi o śmigłowcach, które rzekomo już kupuje, albo o Mistralach, które za dolara miały trafić do Rosji. Bądźmy szczerzy: Macierewicz bredził. A do tego jeszcze jego polityczny wehikuł - Podkomisja Smoleńska - zaczęła się sypać i kompromitować.

A przecież na początku kadencji Macierewicz był w rządzie tytanem. Dziś pozycja Macierewicza jest już tylko żałosna, a on sam jest poza gabinetem, a do tego w niełasce prezesa. Upokorzony. I to mimo nimbu "kapłana ludu smoleńskiego" oraz stanowiska wiceprezesa PiS. Jego pozycja jest żałosna do tego stopnia, że publicznie łajał go Jarosław Kaczyński, a wiceministrowie spieszyli się do odejścia. Ten obraz jest dla Macierewicza zawstydzający i ośmieszający. Nawet jeśli zostanie marszałkiem Sejmu, to będzie miał już tylko prawo się uśmiechać i gardłować na opozycję. Władza będzie dla niego tylko wspomnieniem.

Gdzie ci obrońcy Macierewicza?

Antoni Macierewicz nie ma w PiS liczących się obrońców. Obawy, że PiS się posypie, bo Macierewicz wpadnie w szał, są na wyrost. Dlaczego?

Po pierwsze i najważniejsze: Macierewicz zapracował sobie na nieufność ze strony Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego.

Po drugie: "zakon PC", czyli najwierniejsi druhowie Kaczyńskiego, nie przepada za Macierewiczem. Zarzut, który od lat mu stawiają jest taki: w latach 90., gdy hartował się "zakon", Macierewicz był rozbijaczem prawicy.

Po trzecie: w PiS powszechny jest bezobjawowy ateizm smoleński i bezobjawowa wiara w zamach. Czyli wyczekiwanie na końcowy raport sypiącej się Podkomisji Smoleńskiej i wyniki profesjonalnego śledztwa prokuratury. Im jednak dalej, tym niemoc staje się bardziej oczywista i sprzeczna z wynikami śledztwa prokuratury. Wobec spodziewanego ostatecznego kolapsu Podkomisji nikt rozsądny nie będzie się identyfikował z Macierewiczem.

Po czwarte: o. Tadeusz Rydzyk lubi Macierewicza, który jest stałym bywalcem w Toruniu i wygłasza w TV Trwam cotygodniowe felietony. Macierewicz uchodzi za łącznika PiS z Radiem Maryja. O. Rydzyk jest jednak chłodnym graczem i oczywiście zawsze uśmiechnie się do Macierewicza, pochwali go, ale będzie trzymał z realną władzą, a nie uśmiechniętym byłym ministrem.

Po piąte: jedynych liczących się obrońców Macierewicz ma w środowisku "Gazety Polskiej". Medialne zaplecze ministra przez długie tygodnie podejmowało desperacką próbę jego obrony. Nieudaną - i to jest najlepszy dowód na sprawczość Tomasza Sakiewicza (szefa "GP").

Po szóste: Macierewicz nie ma nawet kilku lojalnych wobec siebie posłów. Co prawda są np. Anita Czerwińska (organizatorka miesięcznic) i Andrzej Melak (radykalny zwolennik tezy o zamachu), ale wątpliwe, aby ktokolwiek odszedł z klubu PiS, gdyby Macierewicz rzucił papierami na Nowogrodzkiej. Bardziej lojalnych ludzi Macierewicz ma wśród dawnych likwidatorów WSI (ale też nie wszystkich) i wśród rodzin smoleńskich.

Po siódme: legendarny "lud smoleński" jest głośny, ale niewielki. Najlepszym dowodem jest sondaż, w którym ludzie odpowiadali na pytanie, czy wierzą w zamach w takiej formie, jak to sufluje Macierewicz i jego eksperci (wybuch bomby termobarycznej). Wedle sondażu IBRIS wierzy w to raptem 6,5 proc. badanych. Nawet gdyby Macierewicz oskarżył J. Kaczyńskiego o sabotowanie wyjaśniania katastrofy, to skromny liczebnie "lud smoleński" w dużej mierze pozostałby przy prezesie PiS. Zresztą gdy Podkomisja Smoleńska już w kwietniu tego roku ogłosi swój raport, to wieczne wyjaśnianie katastrofy przez Macierewicza i jego ludzi, stanie się historią.

Podsumowując: pozbycie się Macierewicza z MON to racjonalne działanie. Huk przy tym ogromny, ale skutki dla PiS pożyteczne.

Mariusz Błaszczak, czyli głos prezesa

Antoni Macierewicz w MON to już przeszłość, a nowy minister obrony Mariusz Błaszczak to zapowiedz wygaszenia konfliktu z Andrzejem Dudą. Wojna Macierewicza z Dudą nie mogłaby wygasnąć bez dymisji nieobliczalnego i niesterowalnego ministra.

Błaszczak jest pod tym względem przeciwieństwem Macierewicza. Jest bezwzględnie posłuszny wobec Jarosława Kaczyńskiego. To od dziś nowa jakość w MON - nawet jeśli Błaszczak o armii nic nie wie.