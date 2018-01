"Taśmy Dubienieckiego". Po naszej publikacji główny prokurator został odsunięty

kania.u 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Odsunięto prokuratora, który (niechcący ale jednak) przyznał, iż wie, że w przypadku Dubienieckiego prokuratura łamie prawo ale że nic na to nie poradzi, bo to decyzja szefa. Naciski idą z góry.

Jakkolwiek by nie był "szemrany" ten Dubieniecki to jako obywatel ma jednak swoje prawa a tu przy piS-wskiej prokuraturze ręcznie sterowanej nie może na nie liczyć