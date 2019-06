Jak to jest być nastolatkiem LGBT w Polsce? Pobicia, wymachiwanie nożem, groźby. "Nikt nie reaguje"

Homofobia to straszny ból, przemoc psychiczna, nienawiść - mówią nasi bohaterowie. Poprosiliśmy pięć osób, by opowiedziały o tym, z czym musiały się mierzyć w szkole. To, co mówią, jest niezwykle smutne.

