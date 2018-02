Motornicza z Katowic wybiegła z tramwaju. Chciała coś przegryźć. Na szczęście obok była piekarnia

pawelmacha godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Film jest oczywiście tak przycięty żeby nie było widać ile trwała cała sytuacja, ale domyślam się że dokładnie tyle ile trwał film czyli jakieś 28s. Chciałem zwrócić uwagę, że często dłużej tramwaj stoi na światłach, albo na przystanku. Tramwaje jeżdżą wg harmonogramu, możliwe że ten był przed czasem. Z drugie strony w Polsce to rzeczywiście wygląda dość osobliwe, ale tylko dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni że jak coś się zostawi bez opieki to zaraz ktoś to ukradnie. W Niemczech, tam gdzie tak dużo Turków widział przy drodze stragan warzywny, bez opieki, samoobsługowy. Pieniądze leżały na wierzchu w słoiczku. Nikomu by do głowy nie przyszło żeby coś ukraść.