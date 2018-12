Urodzony w Szczecinie Paul Ziemiak został nowym sekretarzem generalnym CDU

almagus 8 minut temu 0

Taki wybór daje nadzieję na pokojową koegzystencję w ramach Unii.

Powodzenia.

Być może pretensje terytorialne, pobudzone umową z komisją kościelną, o zagarnianiu majątku z Traktatu Poczdamskiego nie obudzą ziomków.



Miały być trufle, a to tylko kartofle.



Nalali Lesia do zbyt dużego kufla

Podali kartofla, a miała być trufla.

W dodatku tak był pompowany zamiast lany,

że za mało trunku , a zbyt dużo piany.



Truflę kartoflaka ryły polskie świnie,

a pianki brakuje przecież w mszalnym winie.



Idzie reklamacja, nie chcę tego kufla,

Nie chcę kartoflaka, bo miała być trufla.

Przeryły za truflami świniaków watahy,

wyryły kartofla i to z bożej łachy.



Truflę kartoflaka ryły polskie świnie,

a pianki brakuje przecież w mszalnym winie.



Tak to mało piwka, piana reszta kufla,

zaś dwa kartoflaki to jest polska trufla.

Jak nie chcesz piweczka i tego obiadu,

to żeś łżepolakiem, no i „spieprzaj dziadu”.



Truflę kartoflaka ryły polskie świnie,

a pianki brakuje przecież w mszalnym winie.



Za sprawką świń polskich piana po szczyt kufla,

Szuflują kartofle, jeszcze jedna szufla.

Polskie świnie chcąc przytyć, żrą kartoflaki,

byle wydęty bandzioł i napchane flaki.



Trufle kartoflaki ryły polskie świnie,

a pianki brakuje przecież w mszalnym winie.



Pomyśl, że w Europie leją pełne kufle,

francuskie świnki wynajdują im trufle.

Ta francuska świnka nie jest debiutantka,

polska z gnojowicy wieczna aspirantka.



Trufle kartoflaki ryły polskie świnie,

a pianki brakuje przecież w mszalnym winie.



almagus 10.07.2006