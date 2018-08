Niemiecka policja udaremniła porwanie polskiego dziecka na lotnisku Schoenefeld

3-kuleczka przed chwilą Oceniono 1 raz 1

co za dramatyczny tytuł ! I ci porywacze ojcowie !!!!

A ja znam przypadki parszywych mamusiek co dadzą pochlastac dziecko i siebie i nie pozwalaja na widzenie choćby ojca z dzieckiem



Zanim zaczniecie pisac chamskie uwagi i głupoty weżcie pod uwagę, ze KAZDY przypadek taki w rodzinie to niewysłowiona tragedia dla dziecka , kazdy jest INNY a rodzice powinni dojśc do porozumienia jezeli chodzi o widzenie dziecka