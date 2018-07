Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira we Frankfurcie. Ponad 30 pasażerów w szpitalu

Samolot tanich linii lotniczych Ryanair ze 189 pasażerami na pokładzie wystartował w piątek wieczorem z Dublina do chorwackiego Zadaru. Podczas lotu pilot poprosił o zgodę na awaryjne lądowanie na lotnisku Frankfurt-Hahn. Powodem był nagły spadek ciśnienia w kabinie maszyny. Załoga uwolniła maski tlenowe, a pilot rozpoczął awaryjne schodzenie na bezpieczną wysokość przed wylądowaniem.

33 poszkodowane osoby zostały odwiezione do szpitala, gdzie zostały otoczone opieką lekarską. - Pasażerowie skarżyli się na ból głowy i uszu - powiedział w sobotę rano rzecznik policji federalnej. Z informacji pasażerów wynika, że część osób miało też krwotoki z uszu i ust - Nikt nie został zatrzymany na dłużej - zapewniło frankfurckie lotnisko.

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF - Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018

Pozostali pasażerowie spędzili noc na lotnisku. Jak podaje Reuters, Ryanair zaproponował opłacenie noclegów, ale "zabrakło dostępnych miejsc". W sobotę został postawiony do dyspozycji zastępczy samolot, większość pasażerów skorzystała z możliwości kontynuowania lotu.

Badanie przyczyn potrwa

Co dokładnie stało się na pokładzie samolotu, jeszcze dokładnie nie wiadomo. - Muszą to teraz wyjaśnić fachowcy, a to może potrwać - powiedział rzecznik policji federalnej. Linie lotnicze Ryanair podały tylko, że powodem awaryjnego lądowania był nagły spadek ciśnienia w kabinie samolotu. Nie wypowiedziały się natomiast ani co do szczegółów usterki, ani rodzaju problemów zdrowotnych pasażerów.

12 hours ago we had an emergency landy from our flight FR7312, from Dublin to Zadar at the airport Frankfurt-Hahn. We lived very scaring moment. We are abandoned at the airport. No bus, no alternatives, no place to rest. We cannot flight! We need help. @Ryanair#Ryanair pic.twitter.com/wmlO4yNJ4v - Minerva Galvan (@Maingd) July 14, 2018

Jest to kolejny tego typu incydent na pokładzie samolotu irlandzkiego przewoźnika. Ryanair jest linią, z której korzysta najwięcej pasażerów w Europie - 130 milionów w ubiegłym roku.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''