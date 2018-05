Nawałnice w Niemczech, groźba kolejnych powodzi i lawin błotnych. "Chaos do trzeciej potęgi"

Po gwałtownych ulewach i burzach z gradem części Niemiec grożą nowe powodzie i lawiny błotne. Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) ostrzega przed bardzo silnymi burzami. Do czwartku włącznie trzeba się liczyć z występującymi miejscowo nawałnicami i znowu gradem.

Dodatkowo, zwłaszcza we wschodnich Niemiech panuje zagrożenie pożarowe. Podobnie jak w początku tygodnia, w nadchodzące dni będą panowały tropikalne temperatury do 33 stopni Celsjusza. DWD wydał dla części kraju ostrzeżenie przed upałami.

Dwie kobiety ofiarami burzy

Już w niedzielę wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek przez szereg regionów w Niemczech przeszły gwałtowne burze. Szczególnie dotknięte były Hesja, południowy zachód Nadrenii-Palatynatu, Turyngia i Vogtland w Saksonii.

W pobliżu Bochum dwie, dwudziestoparoletnie kobiety zostały rażone piorunem, kiedy na ścieżce rowerowej robiły sobie zdjęcia. Jak podały służby ratownicze, jedna z nich musiała być reanimowana. Nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii, jej stan jest krytyczny. Druga kobieta była po przybyciu ratowników zdolna do rozmowy, ale także trafiła do szpitala. Na temat jej stanu służby nie podają żadnych danych.

Alarm przed katastrofą w dwóch miejscowościach

Na południu Nadrenii-Palatynatu w dwóch miejscowościach został ogłoszony stan klęski żywiołowej. - Szereg miejscowości jest całkowicie zalanych - powiedział rzecznik straży pożarnej. Najdotkliwiej skutki nawałnic odczuły Fischbach i Herrstein w powiecie Birkenfeld, gdzie poziom wody sięgnął ponad metr, mieszkańcy na wiele godzin zostali też pozbawieni prądu.

Przez Herrstein przelała się wysoka na 1,60 m fala powodziowa. Masy wody z niewielkiego na co dzień strumyka porwały z sobą samochody, uszkodzone są domy i ulice. W czterech gminach powiatu zostało zalanych ponad 360 budynków i zniszczonych 50 samochodów. W akcji ratowniczej uczestniczyło blisko 450 strażaków i 150 pracowników Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Pomocy Technicznej THW.

Lawiny błotne w Hesji

Na największym w Niemczech porcie lotniczym we Frankfurcie nad Menem odwołano w niedzielę wieczorem ze względu na pogodę 66 lotów.

W Hesji najbardziej dotkliwie ucierpiały jednak miejscowości na północy tego landu, gdzie gwałtowne opady spowodowały m.in. lawiny błotne. Ulice pokrył też dywan gradu sięgający miejscami kilku centymetrów grubości, w wielu domach gradowe kule uszkodziły okna i drzwi dostając się do wnętrza budynków. - Panuje chaos do trzeciej potęgi - podsumował rzecznik centrum bezpieczeństwa. Także we wtorek meteorolodzy ostrzegali przed gwałtownymi ulewami i burzami.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''