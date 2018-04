Epidemiolodzy zaniepokojeni oporną na antybiotyki gruźlicą. Niemiecki rząd szuka rozwiązania

smok61 pół godziny temu Oceniono 2 razy -2

Jak to ??!! ....

To w Afryce są jakieś choroby , których nie ma w Europie ?! Tam jest jakaś lekoodporna gruźlica , jakaś ebola , cholera ?!...czyżby to była prawda , że Aids wybija całe narody ?! A te "pogłoski" o epidemii świerzbu w Paryżu ...to też niby prawda ?!

--------

Czyżby Kaczyński miał rację ?! ;) :D