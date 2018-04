Polka podejrzana o otrucie staruszka. Niemiecka policja sprawdza, czy ofiar było więcej

A może napiszą jak Niemcy traktują opiekunki i oszukują we wszystkim. Skromne środki na jedzenie albo produkty kupowane w małych ilościach jeden raz w tygodniu. Wykorzystywanie do innych prac niż opieka, m.in. darmowe mycie okien, porządkowanie ogrodów, układanie pościeli, ręczników w szafach, wspólna toaleta z pacjentem i wiele, wiele innych spraw. Chamskie zachowania rodziny podopiecznego bezpośrednio do opiekunki. Traktowanie jak służącej. Agencje wysyłające opiekunki do pracy (bardziej na służbę) udają że nie ma problemu, bo liczy się zarobek firmy a nie opiekun.