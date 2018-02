Ponad połowa Niemców uważa, że ich rodzina była ofiarą Hitlera. "Zniekształcenie pamięci"

vinogradoff 3 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Do NSDAP nalezalo lacznie ok. 8,5 miliona Niemcow czyli ok. 10% Narodu Niemcow z tym, ze tak jak w przypadku PZPR w tej Liczbie nalezy wyraznie wyodrebniac 3 glowne GRUPY Czlonkow NSDAP dzielac na tych co byli IDEOWYMI i Aktywnymi Nazistami z przekonania i wstapili do NSDAP w zasadzie przed styczniem 1933 roku kiedy to pan Hitler zdobyl wladze Kanclerza Niemiec a nawet do marca 1933 roku kiedy zarzadzono dodatkowe wybory , ktore daly miazdzace Zwyciestwo NSDAP i rozpoczal sie masowy naplyw kandydatow do NSDAP, ktorych pan Hitler traktowal jako KARIEROWICZOW i zakazal na jakis czas przyjmowania. Druga kategoria Czlonkkow NSDAP byli wiec Karierowicze i Ci co chcieli albo zachowac swoje stanowiska pracy albo miec szanse awansu, trzecia kategoria byli Ci co wstapili do NSDAP ,, dla swietego spokoju,, aby byc nietykalnym w razie czego i Oni wstapiliby do dowolnej partii wladzy aby miec swiety spokoj. Oczywiscie IDEOWCOW podbnie jak w PZPR nie bylo wiecej jak 10% do 15%. Podobnie i dzis jest w Polsce w partiach politycznych, ze Ludzie wykazja wieksza sklonnosc wstepowania do partii jakie maja relna szanse na pochwycenie wladzy a nie dotych o jakcih NIKT nie pamieta i pamietac zamiaru nie ma. Starczy porownac, ze choc co najmniej 99% Nazistow miala w domu Dzielo pana Hitlera ,,Mein Kampf,, to ok. 60% NIGDY go w calosci nie przeczytalo i podbnie bylo w PZPR, ze ponad 60% Czlonkow nigdy nie przeczytala wcalosci nawet Satutu PZPR a coz dopiero mowic o Manifescie Komunistycznym pana DR. Carla Marxa ,bo ten to moze przeczytalo 2% Komunistow. Niemcy maja nawet specjalne okreslenie dla tych Nazistow co wstepowali dla kariery czy zachowania stanowiska,,, MUSS-Nazzis,, czyli z MUSU a wiec z sytuacji gdzie,,, NIET WYBORA,, bo jak nie bedziesz w NSDAP to bedziesz na bocznym torze. Natomiast organizacji blisko zwiazanych z NSDAP ideowo bylo kilka jak Front Pracy, Hitlerjugend, i odpowiednik dla dziewczat, organizacja pomocy spolecznej a nawet Czerowny Krzyz i bylo to lacznie z NSDAP ok. 45,- milionow Niemcow,, UMOCZONYCH,, w Nazizm z czego Nazistami,,, z krwi i kosci ,, to nie bylo wiecej jak 1do 2 milionow Niemcow.