Bezdomny Polak pierwszą ofiarą zimy w Berlinie. A mrozy dopiero się zaczynają

zdybka1 godzinę temu

Znajoma moja opowiadala mi zajscie w Stuttgart.

Otoz nachlany Janusz, ( z opisu wygladal na bezdomnego ), wyzywal migranta od brudasow i co on tu robi, ma wypier....c do siebie. Oczywiscie zero slowa po niemiecku, co drugie slowo to urwal. Przy nim siedzialo okolo dziewiec osob, ktorzy przytakiwali mu. Tez Polacy.