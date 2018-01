O tym niemieckim ludobójstwie pamięta niewielu. Potomkowie ofiar chcą postawić Niemcy przed sąd

... #Ⅎ ...



Galopujący Major 28.01.2018 17:52Izrael ma rację, że tupnął nogą w sprawie ustawy i "polskich obozów" [OPINIA]



---opinii też nie można skomentować, to tu---- :) gazeto>... co się dzieje?



"A przecież gdy na przykład prezydent Obama używa frazy „polish death camps” to nie chodzi mu o to, że Polacy są nazistami, ale używa skrótu myślowego odnoszącego się do miejsca na mapie."



...no nie zgodzimy się GalopującyMajorze w tej kwestii, ponieważ nie ma miejsca na skróty myślowe w tej materii!



.

.

.



...dlaczego?



.

.

.



...za 100 lat tak powielany skrót myślowy, stanie się FAKTEM funkcjonującym w ludzkiej świadomości!



.

.

.



"Najgorsze, że Izrael w sprawie nowelizacji ustawy o IPN ma rację. W art. 50a pada zwrot, że karany ma być ten, kto „wbrew faktom” przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie „lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

.

.

.

...nie ma racji, gdyż przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWĄ za działalność bandyckich grup lub jednostek - czyli ludzi identyfikowanych z nazwiska i tak to należy badać!



...no nie zgodzimy się na tym polu GalopującyMajorze!



;)



