Dramat w Niemczech. 15-letni uczeń zabił kolegę. Policji podał absurdalny powód ataku

Dzień po zabójstwie 14-latka przez 15-letniego kolegę w zespole szkół im. Käthe Kollwitz w Luenen koło Dortmundu ponownie rozpoczęły się zajęcia. Ale dzisiaj, jak poinformowało kierownictwo szkoły, odbędą też rozmowy z uczniami wstrząśniętymi tym, co we wtorek stało się na ich oczach .

W południe o godz. 12:00 w całym mieście zarządzono minutę ciszy. Dzisiaj domniemany 15-letni napastnik ma stanąć przed sędzią śledczym.

"Prowokował spojrzeniem"

Po przesłuchaniu sprawcy dortmundzka policja i prokura wydały wspólne oświadczenie o motywie zabójstwa. Zabójca twierdził, że 14-latek "prowokował spojrzeniem" jego matkę. Dlatego wyjął nóż i dźgnął go kilka razy w szyję.

15-latek był znany dortmundzkiej policji jako agresywny, trudny uczeń. Z tego powodu przejściowo został umieszczony w innej szkole - poinformowała prokuratura i policja. W dniu zabójstwa pojawił się z matką w godzinach porannych w zespole szkół im. Käthe Kollwitz. Czekał w korytarzu na rozmowę z pracownikiem socjalnym, ponieważ chciał wrócić do tej szkoły. Tam natknął się na 14-latka.

Po ataku nastolatka na kolegę policja ujęła sprawcę, a uczniów ewakuowała i odesłała do domów. Na miejscu zszokowanymi zajściem uczniami zaopiekowali się psychologowie. Do zespołu szkół im. Käthe Kollwitz w Luenen uczęszcza ogółem 968 uczniów.

Wzrost przestępczości

Jeszcze tego samego dnia policja opublikowała komunikat, w którym zdementowała krążące w sieci plotki, jakoby celem ataku miał być ktoś inny. Z naciskiem podkreślano, że ofiara i sprawca są obywatelami niemieckimi. Napastnik też urodził się w Niemczech i ma dodatkowo obywatelstwo kazachskie.

Walka z przestępczością wśród dzieci i młodzieży jest jednym z kluczowych zadań polityki rządu regionalnego Nadrenii Północnej-Westfalii. Były szef resortu spraw wewnętrznych tego landu Ralf Jaeger (SPD) powiedział, że "jest to jedno z najważniejszych zadań policji". W 2016 roku co piąty przestępca był w wieku poniżej 21 lat. To oznacza wzrost przestępczości w tej grupie wiekowej drugi rok z rzędu.

