Ekspert: Izraelskie służby zabiły tysiące osób, także niewinnych. "Katastrofalne dla polityki"

partia godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Wypada 6 (300/50) przypadkowych ofiar rocznie, średnio. Z czym by tu porównać? Np z ilością ofiar przemocy w izraelskich więzieniach. Albo z ofiarami pomyłek lekarskich tamże. Bo to też przypadkowe ofiary systemu. I np najść kraj który tak jak EI toczy przez dekady podobną wojnę. Potem podzielić przez ilość mieszkańców. Może wtedy można by powiedzieć czy to dużo czy może tyci. Albo zupełnie odwrotnie. Zestawić EI z konkretnymi krajami które generalnie nie przyciągają uwagi bo zorganizowana przemoc traktowana jest jako część folkloru. Np Stany Zjednoczone Meksyku (taką maja nazwę oficjalną) czy taką Kolumbię. Czy inną Wenezuelę, gdzie system dręczy nie wrogów, ale własnych obywateli lub, na skutek korupcji dopuszcza do przemocy kryminalnej na wielką skalę. Wiadomości napływające z tej czy innej Murzynii mówią dziesiątkach lub setkach zabitych w trakcie tłumienia jednodniowych zamieszek i ani tam, ani tu nie widac specjalnego oburzenia. W naszym przejedzonym i dziwnie bezpiecznym świecie każda pojedyncza śmierć na komisariacie jest sensacją. I dzięki czemu żyjemy tak przyjemnie? Dzięki zgniłej liberalnej demokracji, cywilizacji śmierci i powszechnej zgniliźnie oraz dzięki władzy chciwych bankierów i multinacjonalnych korporacji. Dzięki wolnej prasie i słabej władzy ktora nie potrafi się wziąć ostro za przestępców. Ale wystarczy, że naród wstanie z kolan i odzyska dumę a władza nie będzie się ślimaczyć z powodu jakichsi lewackich praw człowieka a każdy kto podpadnie np zniknie. Był, nie ma. Takoż ten, co to został wzięty na widelec przez pomyłkę. I poza tym nikt sie nie oburzy. Rodzina będzie wiedziec, że wspominanie o "znikniętym" i mamusię i tratusia może narazić na zniknięcie. Nie napisze o tym żadna gazeta, żadne archiwa nie odnotują, nawet fałszywy akt zgonu nie zostanie wystawiony, bo po co. No chyba, że władza uzna, że trzeba urządzić pokazuchę, zostawić trupa na ulicy, albo, jeszcze inaczej - urządzić pokazowy proces i publicznie powiesić w majestacie prawa. Śmiertelne represje mogą wtedy obejmować i tysiące ofiar, a i tak żadnych kłopotów dla dyktatury nie będzie. Ilu ludzi znika co roku w Iranie, nikt nie wie, ale na pewno są to nie pojedyncze wypadki. Co dedykuję wszystkim krytykom demokracji i lewackiego liberalizmu. Z przypomnieniem, ze w takich rzadzonych zgodnie z Prawem Boskim krajach najczęstszymi ofiarami są nie jakieś "elyty", ale najprostsi prostacy. Działacze związkowi, osoby upominające sie o sprawiedliwość, niepokorne ofiary nadużyć lokalnych kacyków. Nie terroryści i szpiedzy, rzeczywiści lub wzięci za takich przez pomyłkę.